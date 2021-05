Stevigste bergrit van de laatste vijf jaar ingekort door helse weersomstandigheden: hoe zwaar was de koninginnenrit door de Dolomieten normaal gezien?

Giro5.700 hoogtemeters volgens de ene bron, meer dan 5.500 volgens de andere. De Dolomietentocht van Sacile naar Cortina d’Ampezzo had dé koninginnenrit in deze Giro moeten worden. Veel zwaarder komen ze niet, maar het weer besliste er anders over. Bernal, Evenepoel en co leggen nu nog een tocht van 155 kilometer af, met daarbij twee stevige cols: La Crosetta en de Passo Giau. De Passo Pordoi en Passo Fedaia werden geschrapt.

RCS-baas en organisator Mauro Vegni heeft er de voorbije jaren een gewoonte van gemaakt om in de derde week van zijn Ronde van Italië uit te pakken met een aantal flink uit de kluiten gewassen bergritten. Dagen waarbij de helft van het peloton al blij is om binnen de tijdslimiet binnen te komen.

Het is Vegni in het verleden af en toe al op commentaar komen te staan. Het devies hoog, hoger, hoogst, weet u wel. Of zwaar, zwaarder, zwaarst. Het is hoe u het bekijkt. De Italiaan heeft er een kunst van gemaakt om in de laatste week van de Giro telkens uit te pakken met minstens één monster-bergrit. Die stond voor vandaag gepland, maar het weer besliste er anders over.

Vorig jaar was er de tocht over de Gavia, de Stelvio en de slotklim naar Laghi di Cancano. Het zwaartepunt van de Ronde van Italië toen was goed voor 5.542 hoogtemeters. Daarmee was het volgens Velofacts - een Twitteraccount die op basis van Strava-gegevens flink wat cijfermateriaal ter beschikking stelt - de zwaarste bergrit van de laatste vijf jaar.

In de lijst met zwaarste bergritten in grote wielerrondes spannen de monsteretappes uit de derde week van de voorbije Giro’s eigenlijk allemaal de kroon. Enkel de 12de rit uit de Tour van 2018 komt met 5.000 hoogtemeters nog in de buurt. Toen zorgden de Col de la Madeleine, de Col de Croix-de-Fer en Alpe d’Huez voor het klauterwerk.

Opvallend is wel dat het totaal aantal hoogtemeters in de Giro de voorbije jaren onder doet voor het totaal aantal hoogtemeters in de Tour en de Vuelta. Het wijst erop dat Vegni in de eerste twee weken van zijn Ronde van Italië weet te doseren om dan veelal het klimwerk net in de derde week te gaan concentreren.

De Tour van vorig jaar spande met 55.962 hoogtemeters gespreid over drie weken de kroon in het totaal aantal hoogtemeters. Ook de Vuelta in 2019 was er een met bakken klimwerk. De Giro blijft doorgaans net onder de 50.000 hoogtemeters over de tijdspanne van 21 koersdagen.

Wat moest de rit naar Cortina d’Ampezzo buiten het aantal hoogtemeters nog zwaar maken? In de eerste plaats de hoogte. De toppen van de Passo Fedaia, de Passo Pordoi (2.239 meter boven zeeniveau) en de Passo Giau situeren zich allemaal boven 2000 meter. Daar komt de zuurstof minder vlot de longen binnen omdat de luchtdruk minder is. De Fedaia en Pordoi zijn nu geschrapt, enkel de Giau blijft over.

De Passo Fedaia is 14 km lang aan 7,6% gemiddeld, vooral in de laatste 5,5 km gaat het nooit onder de 10% en het steilste stuk is 18%, op zo’n 2,6 km van de top. Na een korte afdaling wachtte met de Passo Pordoi, de Cima Coppi van deze Giro. Deze klim is 11,8 km lang aan 6,8% gemiddeld en telt 28 bochten. Het is een vrij gelijkmatige helling, het steilste stuk bedraagt 10%. Twee monsters die het peloton vandaag dus niet meer moet temmen.

Daarna moest een snelle afdaling van zo’n 16 km volgen, een stuk van 22 km door de vallei, met uiteraard ook enkele knikjes om tot slot aan de voet van de slotklim te arriveren, de Passo Giau, die een pak lastiger is dan de voorgaande klim en wél nog in het parcours zit. De col is 9,9 km lang aan 9,3% gemiddeld, het steilste stuk ligt in het begin, maximaal 14% na 1 km klimmen ongeveer.

De finish ligt niet op de top, maar na een afdaling van 16,5 km richting Cortina d’Ampezzo waar nog zo’n 700 meter moet geklommen worden aan 4,6% om te finishen. Bovenop dat alles komt ook nog eens het weer. Volgens de voorspellingen wordt het op de top van de Passo Giau niet warmer dan twee graden en wordt er regen en smeltende sneeuw verwacht in de Dolomieten. Ook de afdalingen worden dus link.

