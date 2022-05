Stefano Oldani laat zich niet verrassen in de sprint en krijgt champagnefles zonder kurk

GiroStefano Oldani heeft de twaalfde etappe in de Giro gewonnen. De Italiaan van Alpecin-Fenix was de snelste in de sprint tegen Lorenzo Rota en Gijs Leemreize. Rota kwam nog heel dicht, maar kon de eerste zege van Oldani in zijn carrière niet meer van hem afsnoepen. Juan Pedro López verloor geen tijd op zijn concurrenten en behoudt de roze leiderstrui.

De etappe stond in het teken van Wouter Weylandt, die elf jaar geleden op de Passo del Bocco overleed. Het begin van de langste etappe in deze Giro stond bol van de aanvallen. Onder meer Thomas De Gendt en Mathieu van der Poel probeerden zich los te rukken van het peloton, maar slaagden er niet in om weg te rijden. Démare graaide in de tussensprint in Borgo Val di Taro de volle buit mee en breidde zijn voorsprong in het puntenklassement nog wat verder uit.

Zes Nederlanders, geen Belgen

Na de tussensprint zag Van Der Poel zijn moment gekomen om weg te rijden uit het peloton. De Nederlander van Alpecin-Fenix kreeg een twintigtal renners met daarbij Bauke Mollema en Davide Ballerini. Dries De Bondt probeerde nog wel, maar werd even later opgepeuzeld door het peloton. In het peloton lieten de mannen van roze trui Juan Pedro López begaan. Daardoor reden Van Der Poel en co snel een voorsprong van vijf minuten bij elkaar.

Lorenzo Rota koos op de tweede klim in deze etappe, La Colletta, het hazepad in de kopgroep. Leemreize en Oldani waren de enige die de aanval van Rota konden beantwoorden en kwamen in de afdaling van La Colletta aansluiten. Ook Van Der Poel haalde nog een verschroeiende versnelling boven, maar moest het hoofd buigen op de steile flanken van de Valico di Trensasco. Mollema pareerde een aanval van Santiago Buitrago en ging samen met hem, Wilco Kelderman en Hamilton tevergeefs op zoek naar de kop van de koers.

In de laatste kilometer probeerde Gijs Leemreize op de verrassing te spelen door van ver aan te gaan, maar Oldani zag wat de Nederlander van plan was en liet hem niet rijden. Op 300 meter van de streep probeerde Leemreize het een tweede keer. Oldani ging op en over de Nederlander van Jumbo-Visma en hield zijn landgenoot Rota af in de sprint.

Na het voorval met Girmay kreeg etappewinnaar Oldani vandaag een champagnefles zonder kurk.

