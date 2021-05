Sportpsycholoog Brouwers: “Evenepoel moet heel dringend intensief aan stuurmansproblemen werken”

Giro Einde van de vloek: Nizzolo snelt in Verona naar eerste ritzege ooit in Giro

21 mei Na elf tweede plaatsen is het eindelijk prijs voor Giacomo Nizzolo in de Giro. De Italiaan toonde zich de snelste in de massasprint in Verona. Rozetruidrager Egan Bernal kende een zorgeloze dag.