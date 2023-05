Spanning verzekerd: Roglic en Evenepoel liggen na 157 kilometer tijdrijden tegen elkaar... amper 49 seconden uiteen

Giro Hindley zet Giro naar zijn hand op Passo Fedaia en pakt roze trui, Covi rondt lange solo af in koningin­nen­rit

Jai Hindley heeft de Giro naar zijn hand gezet. De Australiër reed op de Passo Fedaia naar de roze trui, Richard Carapaz capituleerde en gaf anderhalve minuut toe op zijn concurrent. De ritwinst in de koniginnenrit was voor Alessandro Covi na een ontsnapping van meer dan 45 kilometer. Morgen volgt een afsluitende tijdrit van 17 kilometer in Verona, Hindley start dan met een voorsprong van 1:25 op Carapaz in het algemene klassement.