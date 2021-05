Simon Yates is de keizer van Alpe di Mera, roze trui Egan Bernal beperkt averij

Giro Giro di Remco #18. Thijs Zonneveld over Evenepoel en de Zoncolan: “Hij moet voor z'n eigen tempo kiezen”

22 mei Nieuwe hoogdag in de Giro. De veertiende etappe voert naar de gevreesde Monte Zoncolan, één van de zwaarste cols van Europa. Wat kan Evenepoel in het hooggebergte? In een nieuwe aflevering van Giro di Remco zoeken we met Maxim Goethals en Thijs Zonneveld naar het antwoord: “Dit is een goed leermoment om te kijken wat hij kan op zo'n beklimming na een halve Giro.”