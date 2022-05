Simon Yates deelt tik uit aan andere klassementsmannen in korte Giro-tijdrit, Van der Poel behoudt leiderstrui

Giro Mathieu van der Poel maakt faam waar en verovert meteen roze trui bij Gi­ro-de­buut: “Ongeloof­lijk om na geel nu ook roze te dragen”

Wat een debuut. Mathieu van der Poel heeft in zijn allereerste etappe in de Giro meteen de roze trui veroverd. De 27-jarige Nederlander toonde zich de beste op de pittige aankomst in het Hongaarse Visegrád. Biniam Girmay werd tweede, Caleb Ewan kwam in de slotmeters ten val. “Het was close in de sprint, want toen ik aanzette liepen mijn benen helemaal vol”, aldus Van der Poel.

6 mei