Sagan rondt het berewerk van BORA-hansgrohe af en schiet eindelijk raak in de Giro

Morgen mag het Giro-peloton genieten van een rustdag. Het zal de renners deugd doen, want ook vandaag werd er weer met het mes tussen de tanden gekoerst. Een korte etappe van 139 kilometer moest uitdraaien op een rustige sprintersrit, maar Peter Sagan en BORA-hansgrohe hadden andere plannen. In de heuvelzone legde de Duitse formatie een verschroeiend tempo op. Een kopgroep met onder andere Kobe Goossens werd zo snel ingelopen, voor de sprinters was het op de tanden bijten.

Israel Start-Up Nation en BORA-hansgrohe sloegen de handen in elkaar om de geloste sprinters op achterstand te houden, maar op 19 kilometer van het einde lag ook nog een tussensprint neergeplant. Deceuninck-Quick.Step wilde met Evenepoel voor de 3 seconden bikkelen, INEOS en Bernal gingen de strijd maar wat graag aan. Koers in de koers, die Evenepoel uiteindelijk 2 bonificatieseconden opleverde. Bernal nam er 1, onze landgenoot nadert zo tot op 14 seconden in de stand.

In de sprint bracht BORA-hansgrohe Sagan in stelling, maar de Slovaak moest een gaatje dichten op Molano, de lead-out van Gaviria. Sagan ging op en over Molano, vol de laatste bocht in met Gaviria aan het wiel. De Colombiaan leek in een zetel te zitten, maar geraakte in de sprint niet meer over een sterke Sagan. Dankzij de putsch neemt de drievoudige wereldkampioen meteen ook de puntentrui over van Merlier.