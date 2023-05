Rubio slimste vluchter op Crans Montana, klassementsmannen bestoken elkaar niet in ultrakorte etappe

Einer Rubio (Movistar) heeft de ingekorte dertiende rit in de Giro gewonnen. De Colombiaan profiteerde van het steekspel tussen zijn medevluchters en sprintte naar de winst. Ineos bepaalde de hele dag het tempo in het peloton, waar weinig werd ondernomen op de slotklim.

KIJK. De hoogtepunten van etappe 13

Ook een uitje naar Zwitserland bracht geen beterschap. De Zwitserse weergoden waren de renners niet goedgezind. Eerder besliste de organisatie al om de beklimming van de Col du Grand-Saint-Bernard door lawinegevaar in te korten. Vlak voor de start van de rit vroegen heel wat renners om die tweede monsterklim - de Croix de Coeur - ook te schrappen. De ijzige omstandigheden en de slechte staat van het wegdek zouden de afdaling te gevaarlijk maken. Na veel vijven en zessen besliste de organisatie uiteindelijk om de etappe in te korten. Het nieuwe parcours - mét gevaarlijke afdaling - startte aan de voet van de Croix de Coeur en bedroeg amper 74 km.

Nadat de hele Giro-karavaan zich verplaatst had naar de nieuwe startplaats, was het tijd voor koers. Kort en krachtig. Het recept van de etappe was simpel: klimmen, dalen, vlak en nog eens klimmen. Geen tijd dus voor een opwarmrondje. Het peloton keek al bij de start tegen een muur aan.

Volledig scherm © Photo News

Wie dacht dat de renners een snipperdag ging nemen, werd al snel gerustgesteld. Het regende aanvalspogingen in de openingsfase, maar door een stevig tempo van de Ineos Grenadies (en vooral Laurens De Plus) duurde het even voordat er een definitieve kopgroep ontstond. Uiteindelijk ontsnapten zeven renners, met Thibaut Pinot als belangrijkste klant. De Fransman zag zijn concurrent voor de ‘maglia azzurra’ Davide Bais al snel afhaken en had zijn zinnen gezet op de talrijke bergpunten in deze etappe.

Pinot deed waarvoor hij gekomen was en liep 40 punten in op bergtrui Bais. De kopgroep begon met een bonus van twee minuten aan de controversiële afdaling van de Croix de Coeur. In tegenstelling tot de vluchters bolde het peloton met de handen stevig op de remmen naar beneden.

Onder impuls van een enthousiaste Pinot vatten de vijf leiders - Paret-Peintre maakte weer aansluiting in de afdaling - de vallei aan. Ze verdedigden een kloof van 4’00” op het peloton, waar alle grote blokken nog goed vertegenwoordigd waren.

Geen verandering in de vallei. Ineos bleef de plak zwaaien in het peloton, de kopgroep behield een mooie bonus met het oog op de laatste beklimming. Toch boterde het niet helemaal vooraan. Cepeda en Rubio sloegen geregeld een kopbeurt over, tot frustratie van de andere renners.

Volledig scherm © Photo News

Bij aanvang van de slotklim stond er nog een voorsprong van drie minuten op de klok voor de vluchters. In het zog van Ineos zaten Jumbo-Visma en UAE Team al de hele dag klaar. Ontbonden zij hun duivels op de Crans Montana?

Thibaut Pinot viel verschillende keren aan, maar kreeg de twee Zuid-Amerikanen - tot grote frustratie - niet uit zijn wiel. Rubio en Cepeda sprongen telkens weer naar de renner van Groupama-FDJ. Het leverde een amusant steekspel op, waarin vooral Pinot woekerde met zijn krachten.

Op een aanval van Carthy en een steekje van Caruso na gebeurde er weer niets bij de klassementsmannen, waar De Plus zich uit de naad werkte voor zijn kopman.

Vooraan moest een sprint over de ritwinst beslissen. Cepeda ging veel te vroeg aan en werd relatief makkelijk overvleugeld door zijn medevluchters. Rubio reed de hele slotklim zijn eigen tempo en plukte daar op het einde de vruchten van. De Colombiaan van Movistar reed naar een knappe overwinning op de Crans Montana, voor de ongelukkige Pinot en Cepeda. De Fransman van Groupama-FDJ mag morgen wel in de blauwe bergtrui starten. Even later bolde het peloton over de finish. Thomas, Roglic en Almeida legden ook vandaag elkaar het vuur niet aan de schenen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Peloton in Italië wordt opnieuw geteisterd door hondenweer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.