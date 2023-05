Roze Evenepoel beleeft bijna zorgeloze dag, mét high five aan Oumi: “Het was voor even een ‘last goodbye’, want ik ga haar paar dagen niet meer zien”

Hij bereikte zonder kleerscheuren de finish, maar dat betekent niet dat de eerste ‘roze’ dag van Remco Evenepoel in de Giro onopgemerkt voorbijging. Onder meer een lokale bisschop en echtgenote Oumi kleurden Evenepoels etappe. In volle finale ontsnapte hij nog aan een valpartij. “Het was mooi weer, de rit was makkelijk en ik had op het einde geluk. Ik mag dus niet klagen”, aldus Evenepoel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Evenepoel na de eerste rit in lijn

Nog voor de etappe van start ging, stond de roze trui al eens in de kijker. Wanneer het peloton in startplaats Teramo door een lokale bisschop werd gezegend, belandden een paar druppels recht op Evenepoel. De roze trui moest zijn bril zelfs even afnemen om hem te poetsen, maar kon er wel om lachen. Wat volgde, was een zorgeloze rit. “Het ging heel goed”, vertelde hij na de aankomst. “Het was mooi weer, de rit was makkelijk en ik had op het einde nog wat geluk met die valpartij. Ik kan dus niet klagen.”

Onderweg wachtte Evenepoel nog een fijne verrassing. Echtgenote Oumi Rayane, ook vandaag uitgedost in het roze, stond langs de kant van het parcours. Evenepoel was duidelijk op de hoogte en passeerde Oumi zelfs even om haar een high five te geven. “Er is maar één iemand die tijdens de koers een high five zou komen uitdelen”, grapte ze op haar Instagram-account. “Het was een leuk moment”, vertelde Evenepoel erover. “Ik zal haar nu een paar dagen niet meer zien, dus het was voor even een ‘last goodbye’.”

KIJK. Zo verliep de eerste dag van Evenepoel in het roze

De vraag is of Evenepoel bij het weerzien met Oumi nog in het roze zal fietsen. Het vrijwillig weggeven om zichzelf en de ploeg te ontlasten, is een thema. “Het is niet per se een kwestie van de trui te willen of kunnen afgeven, de situatie moet er zijn. Het kan niet zijn om iemand als Caruso in een vlucht te laten meeschuiven en aan hem de trui af te geven. Dat zou geen goed plan zijn. Als de situatie er morgen of overmorgen is, zou het kunnen. Maar het moet de gepaste renner zijn.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.