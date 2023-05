Roglic de beste, Milan de snelste en Soudal-Quick.Step de fairste: hoeveel verdienen de winnaars van de klassementen?

Finito. De 106de editie van de Giro zit erop. Het peloton mag even bekomen van drie intense weken in Italië. Primoz Roglic stak in Rome de Trofeo Senza Fine in de lucht na een spannende strijd met tot de laatste rit. Maar wie heeft welk klassement gewonnen? En wat levert dat op? Een overzicht.

Maglia rosa - het algemeen klassement

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

2. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

3. Joao Almeida (UAE Team)

Volledig scherm © Photo News

Het heeft even geduurd, maar in de slotweek hebben de drie overgebleven topfavorieten er toch een mooie strijd van gemaakt. Primoz Roglic leek even te veel last te hebben van zijn val, maar maakte op de Monte Lussari het verschil. Ondanks een oponthoud klom de Sloveen naar zijn eerste eindoverwinning in de Giro. Geraint Thomas reed een verdienstelijke klimtijdrit, maar kon zijn leiderstrui niet behouden. Voor uitdager Joao Almeida zat er niet meer in dan een derde plaats in het eindklassement.

De winnaar van de Giro krijgt een mooi bedrag van 115.000 euro. Deze som wordt aangevuld met een speciale bonus (150.000 euro) uit een fonds dat is opgezet door de sponsoren van de ronde. Daardoor strijkt Roglic in totaal 265.000 euro op. Thomas houdt - met bonus - ongeveer 133.00 euro over aan zijn tweede plaats. Almeida stelt het ook niet slecht met 68.000 euro.

Maglia ciclamino - het puntenklassement

1. Jonathan Milan (Bahrain Victorious) - 217

2. Derek Gee (Israel-Premier Tech) - 164

3. Michael Matthews (Jayco-AlUla) - 101

Volledig scherm © REUTERS

Een loodzware slotweek, valpartijen en slechte weersomstandigheden. De sprinters in het Giro-peloton werden niet gespaard de afgelopen drie weken. Onder andere Mads Pedersen, Kaden Groves en David Dekker verlieten Italië vroegtijdig. Wel nog aanwezig in Rome? Jonathan Milan. De Italiaanse sprintbom van Bahrain Victorious bewees één van de snelste mannen van het peloton te zijn. Hij veroverde de puntentrui na rit twee en gaf die niet meer af.

De winnaar van het puntenklassement krijgt 10.000 euro, een stuk minder in vergelijking met het algemeen klassement. Voor nummers twee en drie heeft de Giro respectievelijk 8.000 euro en 6.000 euro prijzengeld. Milan verdient wel net iets meer aan deze drie weken. Elke dag in de maglia ciclamino levert hem ook nog een kleine som geld op.

Maglia azzurra - het bergklassement

1. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) - 237

2. Derek Gee (Israel-Premier Tech) - 200

3. Ben Healy (EF Education-EasyPost) - 164

Volledig scherm © REUTERS

In zijn allerlaatste seizoen als profrenner kon Thibaut Pinot geen ritwinst pakken in de Ronde van Italië. De Fransman deed er alles aan, maar moest vrede nemen met de bergtrui. Het werd hem nochtans niet makkelijk gemaakt. Ben Healy en Davide Bais stalen trui enkele keren van Pinot. De renner van Groupama-FDJ overleefde de loodzware slotweek en mag de blauwe trui in zijn kast hangen.

In schril contrast met de roze trui krijgt de Fransman krijgt 5.000 euro voor zijn eindoverwinning in het bergklassement. Ter vergelijking: zijn vijfde plaats in het eindklassement levert hem 17.500 euro op. Derek Gee strijkt in dit klassement 4.000 euro op, Ben Healy doet het met 3.000.

Maglia bianca - het jongerenklassement

1. Joao Almeida (UAE Team)

2. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers)

3. Andreas Leknessund (Team DSM)

Joao Almeida gaat niet met lege handen naar huis. Na de exit van Remco Evenepoel reed hij onbedreigd in het wit. De Portugees gaf die trui niet meer af en mag zich de beste jongere noemen van deze Giro. Op ruime afstand volgen Arensman en Leknessund. Die laatste mocht enkele dagen proeven van het roze. De spaarpot van Almeida wordt dankzij dit klassement aangedikt met 10.000 euro. Plaats twee krijgt 8.000 euro, plaats drie 6.000 euro.

Volledig scherm © Photo News

Tussensprintklassement

1. Tom Skujins (Trek Segafredo) - 57

2. Derek Gee (Israel-Premier Tech) - 49

3. Thomas Champion (Cofidis) - 37

Om de kleinere teams te motiveren (en belonen) organiseert de Giro ook enkele nevenklassementen. Ze dienen vooral om aanvalslust aan te wakkeren en saaie wedstrijdscenario’s te vermijden. In het tussensprintklassement verdien je logischerwijs punten door de tussensprints te winnen. De winnaar is dus met grote waarschijnlijkheid een vluchter.

Een nieuw klassement, een nieuwe tweede plaats voor Derek Gee. De Canadees ontpopte zich tijdens deze Ronde van Italië tot de eeuwige nummer twee, ook van de eindklasseringen. Er wordt geen trui toegekend aan de winnaar, maar wel een som geld. Skujins rekent zich 8.000 euro rijker, Gee 6.000 euro en Champion wint een cheque van 4.000 euro.

Vluchtersklassement

1. Thomas Champion (Cofidis) - 650 km

2. Derek Gee (Israel-Premier Tech) - 483 km

3. Veljko Stojnic (Corratec) - 428 km

Het concept is simpel: diegene met de meeste kilometers als vluchter wint. Verrassend genoeg was dat niet Derek Gee, maar Thomas Champion dit jaar. Hij is de enige die geld verdient in dit klassement. Zijn prijs? 4.800 euro.



Volledig scherm Champion en Gee kwamen elkaar vaak tegen tijdens deze Giro. © Photo News

Prijs voor de strijdlust

1. Derek Gee (Israel-Premier Tech)

Hoe kan het ook anders? De onfortuinlijke Derek Gee ziet zijn schitterende Ronde van Italië beloond met de prijs voor de strijdlust. De Canadees reed vier keer naar een tweede plaats, maar kan zich dus troosten met deze prijs. 4.000 euro is zijn deel.

Ploegenklassement

1. Bahrain Victorious

2. Ineos Grenadiers

3. Jumbo-Visma

Het ploegenklassement verdwijnt ieder jaar steeds meer naar de achtergrond. Ook het prijzengeld kan de teams niet motiveren. Per dag kreeg de leidende ploeg zo'n 500 euro. De eindwinnaar - Bahrain Victorious dit jaar - mocht 5.000 euro op zijn bankrekening bijschrijven. Ineos en Jumbo-Visma krijgen respectievelijk 4.000 en 3.000 euro.

Fair-play-klassement

1. Groupama-FDJ en Soudal-Quick.Step

Misschien wel het onbekendste klassement van alle nevenklassementen. De Giro-organisatie deelt elk jaar ook een prijs uit voor goed gedrag. Doorheen de rittenkoers worden er punten toegekend aan teams die een overtreding begaan. Dat kan gaan van een waarschuwing (0,5 punt) tot een positieve dopingtest binnen het team (2.000 punten). Dit jaar kregen Groupama-FDJ en Soudal-Quick.Step geen enkel punt toegekend van de Italiaanse jury. Zij mogen als extraatje een cheque van 5.000 euro mee naar huis nemen.

Volledig scherm Soudal-Quick.Step kwam met twee renners aan in Rome. © Photo News