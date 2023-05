“Remco wordt vooral overschat”: directeur Sloveense wielerbond haalt hard uit naar Evenepoel én stelt coronabesmetting in vraag

Vreemde hersenkronkels bij Martin Hvastija (53): de directeur van de Sloveense nationale ploeg stelt de positieve coronatest van Remco Evenepoel (23) in vraag. “Ik denk dat hij eerder bang was om de waarheid onder ogen te zien. Want hij had geen drie minuten voorsprong na de tweede tijdrit.”

“Het is echt vreemd”, opent Martin Hvastija in een podcast van de Sloveense publieke omroep RTVSLO. Hvastija is directeur van het Sloveense nationale wielerteam en dus landgenoot van Primoz Roglic - die de voornaamste concurrent van Evenepoel in deze Giro had moeten worden. De man maakt de volgende aparte hersenkronkel. “Ik beoordeel niet wat waar is en wat niet. Maar tot ze me het bewijs (van de positieve coronatest, red.) tonen, weet ik niet of ik dit allemaal moet geloven. Remco was volgens mij eerder bang om de waarheid onder ogen te zien. Want die voorsprong van drie minuten zoals hij vooraf wilde en had voorspeld, die had hij niet.”

Hvastija insinueert dat Evenepoel niet op z’n best was en de vlucht vooruit nam. “In de enige etappe tot nu toe waar Roglic en Evenepoel elkaar konden bestoken (zaterdag gaf Evenepoel 14 seconden toe, red.) was Remco niet zoals hij had moeten zijn. We zullen nooit weten waarom, maar mijn stelling is dat zijn vorm al aan het afnemen was.”

Hond

Hvastija laat zich ook uit over de valpartijen van Evenepoel in de Giro. En dat hij enkel en alleen de hand in eigen boezem moet steken. “Gelukkig kwam hij zonder ernstige verwondingen weg. Maar het was zijn eigen schuld. De eerste keer lag hij op de grond door een hond. Maar dat beest kwam helemaal niet in aanraking met Evenepoel.”

In een poging om het dier te ontwijken, kwam Soudal-Quick.Step-ploegmaat Davide Ballerini ten val. Dat creëerde een golfeffect, waardoor ook de wereldkampioen aan de andere kant van de weg tegen het asfalt ging. “En ook toen hij een tweede keer viel, (in dezelfde etappe, red.) was dat volledig zijn fout”, gaat Hvastija verder. “Dus veel excuses heeft hij niet.”

En het houdt niet op. Op de vraag of Evenepoel nu naar de Tour de France moet, klinkt het zo: “Remco wordt vooral overschat door het Belgische publiek. Op dezelfde leeftijd had Tadej Pogacar al twee eindzeges in de Tour op zak. Remco is niet zo héél jong meer. Als hij naar de Tour gaat, komt hij daar niet alleen Pogacar maar ook Jonas Vingegaard tegen. Ik geloof niet dat hij zich hierop kan voorbereiden en competitief zou kunnen zijn.”

Wie is Martin Hvastija? Martin Hvastija is de directeur van de Sloveense nationale wielerploeg. Bij de nationale selectie - en dus onder meer bij EK’s, WK’s en op Olympische Spelen - dus een van de bazen van onder meer Primoz Roglic en Tadej Pogacar. In de late jaren ‘90 en begin 2000 was Hvastija actief als wielrenner. Zijn grootste zege? Een etappe in de Ruta del Sol in 2001. Drie jaar later werd hij uit de Ronde van Frankrijk gezet omdat Tourbaas Jean-Marie Leblanc informatie had gekregen dat er in Italië een gerechtelijke dopingprocedure tegen Hvastija liep.

