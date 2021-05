Remco-mania: Italiaanse koersfans vol lof over Evenepoel, “de toekomst van het wielrennen”

Giro Daar is de eerste Belgische ritzege! Tim Merlier snelt in Novara met onweer­staan­ba­re sprint naar winst

9 mei We hebben er niet lang op moeten wachten: de eerste Belgische ritzege in de Giro is een feit! Tim Merlier (28) zette tien jaar na het overlijden van Wouter Weylandt alle topsprinters op hun plaats met een ferme spurt in Novara. Het was een zege die bol stond van de symboliek, dat terwijl Remco Evenepoel in het klassement over ploegmaat Almeida wipte door een bonificatiesprintje onderweg. Filippo Ganna blijft eigenaar van de roze trui.