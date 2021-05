Remco Evenepoel vliegt in gevaarlijke afdaling over vangrail, maar kruipt toch weer op de fiets

Eventjes serieus schrikken opnieuw voor Remco Evenepoel, tijdens de 17de etappe van de Giro. Onze jonge landgenoot van Deceuninck-Quick.Step bengelde in de staart van het peloton, toen hij in de gevaarlijke afdaling van de Passo San Valentino in de remmen moest voor een valpartij en vervolgens ook zelf over de vangrail ging. Gelukkig was de schade een pak minder erg dan die vreselijke val in de Ronde van Lombardije: nadat hij langs de kant van de weg de eerste zorgen kreeg toegediend - het grootste probleem leek zich te situeren in de linkerpols - kroop hij terug op de fiets.