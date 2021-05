Remco Evenepoel laat zich niet gek maken: “Misschien sta ik op de volgende rustdag wel tiende”

Giro Vermoeide Tim Merlier geeft op in de Giro: “Voorbije tien dagen hebben hun tol geëist”

18 mei Tim Merlier verschijnt morgen niet meer aan de start in de Giro. Dat laat zijn ploeg Alpecin-Fenix weten. Merlier had al een tijdje last van vermoeidheid en sukkelde ook met maagproblemen. Die eisen nu hun tol. Merlier won de tweede etappe in deze Giro.