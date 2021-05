“Remco Evenepoel is behalve een uitstekende coureur ook nog altijd gewoon maar een mens”

Giro Giro Di Remco #21. “Deze rit moet Evenepoel in principe beter liggen dan de steile Zoncolan”

11:03 Klimmen, klimmen en nog eens klimmen. Het Giro-peloton stond met de Dolomietentocht van Sacile naar Cortina d’Ampezzo normaal gezien voor dé koninginnenrit in deze Ronde van Italië, maar het noodweer besliste er anders over. In Giro Di Remco blikken we vooruit naar wat nog steeds een zware beproeving voor Evenepoel en co wordt. We genieten ook nog even na van de ritzege van Victor Campenaerts gisteren.