Remco Evenepoel balt opnieuw de vuisten met Monte Zoncolan in het zicht: “Waarom zou ik stoppen met dromen?”

Giro Giro Di Remco #14. Evenepoel staat voor grote uitdaging in Strade Bianche-etap­pe: “Je kan vandaag de Giro niet winnen, maar wel verliezen”

19 mei De rustdag zit erop en ‘t is meteen tijd voor een zware etappe. In de elfde Giro-rit krijgen de renners een mini-Strade Bianche voorgeschoteld. Van Perugia gaat het over 162 kilometer naar Montalcino, met onderweg 35 kilometer grindwegen en enkele pittige hellingen. Gesneden koek voor Egan Bernal, die dit jaar derde werd in de Strade Bianche. Remco Evenepoel zet zich dus maar beter schrap. Onze man in Italië Maxim Goethals blikt samen met Stijn Vlaeminck vooruit.