RECONSTRUCTIE. De rampdag van Remco, met in de hoofdrol een Duitse straathond en een bijrol voor een Luxemburger

Remco Evenepoel staat roze leiders­trui met de glimlach (heel even) af: “We kunnen onszelf wat sparen nu”

Voila, hij is ze kwijt. Heel even bekijkt Remco Evenepoel (23) het leven in de Giro niet meer door een roze (koers)bril. En tooit hij zich opnieuw met regenboogkleuren. Op dag vier primeerde vooral zijn gevoel. En dat was meer dan geruststellend. “Het tempo van de Ineos-trein in volle finale? Geen last mee gehad.”