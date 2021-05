‘Puntenman’ Peter Sagan, een straffe die hem overtreffen kan: vijf cijfers die tonen dat Slovaak op recordkoers zit

Giro‘We will see.’ Tot vervelens toe grijpt Peter Sagan (31) in deze Giro terug naar zijn gebruikelijke dooddoener. Dat doet hij nu al twaalf jaar lang. En effectief: zie… Wat een palmares! Opvallend, los van zijn wereldtitels, klassieke zeges en ritsuccessen in het (grote)rondewerk, is de kleerkast vol kleurige punten­shirts. En daar komt nu ook een paars exemplaar bij. ‘Puntenman’ Sagan in vijf opmerkelijke cijfers.

148

148, zijn het er momenteel. 148 dagen nu al droeg Peter Sagan in één van de drie grote ronden (Giro, Tour, Vuelta) de trui van leider in het puntenklassement. Een week geleden ging hij in de ‘all time ranking’ de Duitser Erik Zabel (141) voorbij. En stilaan krijgt hij nu ook koploper Sean Kelly (151) in het vizier. Hem onttronen zit er voorlopig niet in.

Volledig scherm © AP

37

We hebben het een paar keer nageteld. Om er zeker en vast geen te vergeten. Liefst 37 puntentruien heeft Sagan na elfeneenhalf profseizoenen al in zijn kleerkast hangen. Grotendeels in de wacht gesleept in rittenkoersen van WorldTourniveau. Naast de 7 Tourshirts, spannen de 8 in de Ronde van Zwitserland en de 7 in de Ronde van Californië de kroon. Voorts: 4 in Tirreno-Adriatico, 2 in de Ronde van Polen en de Eneco/BinckBank Tour en 1 in Parijs-Nice, de Ronde van Sardinië, de Ronde van Oman, de USA Pro Cycling Challenge, de Ronde van Alberta, de Tour Down Under en dus ook zijn allereerste in de Giro.

Volledig scherm © ISOPIX

11

Op dit moment heeft Sagan alvast in twee van de drie grote ronden op z’n minst één keer in zijn carrière op punten hebben gewonnen: de Giro en de Tour. Een combinatie die ook Franco Bitossi realiseerde. Nog negen anderen bleven steken op zo’n ‘puntendubbel’ (de ‘hattricks’ dus niet meegerekend): Rudi Altig, Rik Van Looy, Jan Janssen, Freddy Maertens, Sean Kelly, Erik Zabel en Thor Hushovd (allen Tour/Vuelta) en het duo Tony Rominger-Fabrizio Guidi (Giro/Vuelta). In totaal: elf renners.

Volledig scherm © EPA

8

Met deze puntentrui in Milaan brengt Sagan zijn aantal gewonnen exemplaren in het groterondewerk op acht: één in de Giro, zeven in de Tour. Dat is een evenaring van het aantal van Sean Kelly, die er vier won in de Tour (1982, 1983, 1985 en 1989) en vier in de Vuelta (1980, 1985, 1986, 1988). Eenzame leider in de eeuwige ranglijst blijft ook na deze Ronde van Italië de Duitser Erik Zabel, met in totaal negen stuks. Zes in de Tour (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) en drie in de Vuelta (2002, 2003, 2004).

Volledig scherm © Photo News

5

Dé grote uitdaging bestaat er voor Sagan natuurlijk in om zich ooit, op een dag, bij de ‘Club van 5’ te voegen, die in alle drie de grote ronden minstens één keer de puntentrui veroverde. Dan zal hij er wel nog eens moeten aanzetten in de Ronde van Spanje. Dat zit er ook dit jaar niet in, want sponsors BORA en Hansgrohe willen hem absoluut aan de start van de Tour.

De ‘Club van 5’:

• Eddy Merckx: Giro (1968, 1973) — Tour (1969, 1971, 1972) — Vuelta (1973)

• Djamolidin Abdoesjaparov: Giro (1994) — Tour (1991, 1993, 1994) — Vuelta (1992)

• Laurent Jalabert: Giro (1999) — Tour (1992, 1995) — Vuelta (1994, 1995, 1996, 1997)

• Alessandro Petacchi: Giro (2004) — Tour (2010) — Vuelta (2005)

• Mark Cavendish: Giro (2013) — Tour (2011) — Vuelta (2010)

Volledig scherm © AFP

Liefde voor de Giro

Opvallend: na acht jaar rijkelijk oogsten (puntentruien en ritzeges) in de Tour, bleef Sagan vorig jaar nog eens met lege handen achter in Parijs. Het is een publiek geheim dat zijn zin in de Ronde van Frankrijk met de jaren is afgenomen. Al zegt hij dat niet met zoveel woorden. “Vergeleken met de Tour, waar de druk een stuk hoger ligt, is de Giro ‘more fun’. Ik hou van Italië, ik vind het een prachtig land. Als ik in de regio Veneto kom, waar ik de eerste jaren van mijn carrière doorbracht, voel ik me echt thuis.” Die liefde spat er ook zichtbaar af bij Sagan. Hij amuseert zich hier, rijdt ontspannen rond. “Na zoveel jaren in het profpeloton krijg je me ook niet snel meer nerveus. (grijnst) Ook niet voor een ‘maglia ciclamino’, neen.”

Volledig scherm © Photo News