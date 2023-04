POLL. Wie wint het duel Evenepoel-Roglic in de Giro?

Wielrennen Het is voorlopig niet de Giro van Caleb Ewan, die mogelijk ook nog eens vaste loods Jasper De Buyst mist in de Tour

Het is nog niet de Giro geweest van Caleb Ewan. Van de eerste vier kansen op ritwinst, verzilverde de Australiër van Lotto-Soudal er geen één. In Scalea werd hij door Arnaud Démare gevloerd met een centimeter. Nog slechter nieuws is dat de Tour voor zijn vaste loods Jasper De Buyst door een bekkenbreuk een groot vraagteken is.