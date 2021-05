POLL. Bernal? Yates? Of toch maar Evenepoel? Wie wint volgens u de Ronde van Italië?

GiroZaterdag is het eindelijk zover: dan begint in Turijn de Ronde van Italië. Remco Evenepoel maakt in de Giro z'n comeback in het peloton na negen maanden zonder wedstrijd in de benen, maar toch wordt hij nog steeds tot de (schaduw)favorieten voor de eindzege gerekend. Maar wat denkt u? Wie staat volgens u eind mei met de roze trui in Milaan te pronken? Laat hieronder uw stem achter in onze poll!

Egan Bernal

Misschien wel dé topfavoriet, maar ook de Tourwinnaar van 2019 komt met twijfels aan de start in Turijn. Bernal sukkelt sinds de Ronde van Frankrijk van vorig jaar met de rug, het is dus nog af te wachten in welke conditie hij aan de Giro begint. Z'n sterke voorjaar doet alleszins het beste verhopen, maar hoe verteert de Colombiaan drie weken koers?

Volledig scherm Bernal finishte knap derde in de Strade Bianche. © Photo News

Mikel Landa

Een zekerheid voor de top 10 of misschien wel top 5. Landa jaagt al jaren op een eindzege in een grote ronde en was er in de Giro al eens (relatief) dicht bij. De Bask eindigde in 2015 op het podium na Alberto Contador en ploegmaat Fabio Aru, maar winnen is o zo moeilijk. Landa krijgt een sterke Bahrain Victorious-ploeg mee en zal in z'n vuistje lachen met het lage aantal tijdritkilometers.

Volledig scherm Mikel Landa. © Photo News

Remco Evenepoel

Wat mogen we verwachten van Remco Evenepoel? Eigenlijk niet veel na z'n zware val in de Ronde van Lombardije, maar zo’n afzonderlijk talent durven wij niet af te schrijven. Evenepoel zal snel weten hoe laat het is, want op de eerste dag is er een opdracht tegen de klok en in rit vier is het al een eerste keer klimmen geblazen. Heeft met Almeida alvast een bliksemafleider in de ploeg.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © Getty Images

Aleksandr Vlasov

De ietwat vreemde Russische eend in de bijt, maar een topklimmer. Vlasov kende vorig seizoen z'n grote doorbraak in het profpeloton met een zege in de Ronde van Emilië en een derde plaats in de Ronde van Lombardije. Toonde ook dit jaar al z'n uitstekende vorm met podiumplaatsen in zowel Parijs-Nice als de Tour of the Alps. Toch moeten we ook stellen dat Vlasov zowel in de Giro als de Vuelta van vorig jaar geen sleutelrol vertolkte.

Volledig scherm Vlasov was vorig jaar de beste op de klim naar San Luca in de Ronde van Emilië. © Photo News

Simon Yates

Met voorsprong degene die het meeste indruk maakte in aanloop naar de Giro. Reed in de Tour of the Alps - toch dé generale repetitie bij uitstek - met de vingers in de neus de tegenstand op een hoopje. Maar Yates is ook zo’n renner waar je nooit helemaal zeker van bent: ‘t kan dooien en het kan vriezen. Kijk maar naar z'n fenomenale inzinking in 2018, na dertien dagen roze gedragen te hebben.

Volledig scherm Yates maakte een beresterke indruk in de Tour of the Alps. © Photo News

Hugh Carthy

De ranke Brit lijkt bij EF Education NIPPO de scepter in de grote rondes over te nemen van Rigoberto Uran. Carthy kan van die dagen hebben dat er bergop niets tegen te beginnen is, kijk maar naar de Vuelta-rit met aankomst op de Angliru vorig jaar. Eindigde in die Ronde van Spanje bovendien derde, wat perspectieven biedt voor de Giro.

Volledig scherm Carthy won vorig jaar een rit in de Vuelta op de Angliru. © AFP

Andere kandidaten...

* Jai Hindley - vorig jaar pas in de slottijdrit uit het roze gereden door eindwinnaar Hart

* João Almeida - droeg in 2020 vijftien dagen het roze en eindigde uiteindelijk knap vierde

* Emanuel Buchmann - in 2019 vierde in de Ronde van Frankrijk

* Vincenzo Nibali - eindwinnaar in 2013 en 2016, maar brak amper 24 dagen geleden z'n pols

* ...

Iemand anders Wie wint volgens u de Giro? Egan Bernal (35%)

Mikel Landa (2%)

Remco Evenepoel (35%)

Aleksander Vlasov (0%)

Simon Yates (20%)

Hugh Carthy (1%)

Iemand anders (7%)