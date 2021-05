Ploegleider Lodewyck: “We waren niet geïnteresseerd in de roze trui, maar de dag van Evenepoel was zeker en vast geslaagd”

GiroEn plots is de rolverdeling bij Deceuninck-Quick.Step helemaal duidelijk. Joao Almeida - vorig jaar vierde in de Giro - zakte er in de rit naar Sestola helemaal door, Remco Evenepoel beperkte de schade. Ploegleider Klaas Lodewyck: “Het was een lastige dag voor iedereen.”

Evenepoel in een vrije rol en Almeida als eerste kopman, dat was het plan waarmee Deceuninck-Quick.Step naar de Ronde van Italië trok. De Portugees zei voor de Giro dat de koers voor zichzelf zou spreken en dat is intussen gebeurd. Almeida verloor vandaag in slechte weersomstandigheden meer dan vier minuten op favorieten Egan Bernal, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov en Hugh Carthy.

Evenepoel beperkte van zijn kant de schade tot elf seconden en kwam samen met Simon Yates en Dan Martin over de meet. Is Evenepoel nu de eerste en enige kopman bij Deceuninck-Quick.Step, onze man in Italië Stijn Vlaeminck vroeg het aan ploegleider Klaas Lodewyck.

“Het was een lastige dag voor iedereen in zeer slecht weer. Zoals gezegd voor de etappe waren we zeker en vast niet geïnteresseerd in de roze trui. Het doel was om aan te komen met zo weinig mogelijk tijdverschil tegenover de andere klassementsmannen. Dat is gelukt”, aldus Lodewyck.

“Remco’s dag was geslaagd, Joao Almeida vertelde dan weer dat hij helemaal leeg was en geen kracht meer in de benen had. We zullen samen met hem evalueren wat er gebeurd is. Of Evenepoel nu de enige kopman is? We zitten inderdaad met een nieuwe situatie, ja. We gaan vanavond alles bekijken en samen zitten.”

Volledig scherm Joao Almeida. © Photo News

