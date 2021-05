Patrick Lefevere ziet de oorzaak voor de mindere dag van Evenepoel: “Ligt niet aan minder koersritme of hongerklop. We moeten meer werken op het leren sturen”

Patrick Lefevere is een tevreden manager nu de Giro halfweg is. Tot gisteren natuurlijk, toen Remco Evenepoel op het Toscaanse gravel meer dan twee minuten moest toegeven op Bernal. Lefevere analyseert wat er misliep. “Vorig jaar werd Remco in een Italiaanse rittenkoers op twee gelijkaardige stroken op meer dan zes minuten gereden. Hier heeft hij dankzij de hulp van Almeida de schade kunnen beperken. Vijf jaar geleden was Remco voetballer, Bernal was mountainbiker en trainde in Colombia veel op zo’n wegen. Maar je zag ook dat Remco een beetje bang was. In een bocht verliest hij 20 plaatsen en dan trekt INEOS met haar beest Ganna natuurlijk vol door. De oorzaak gisteren van het tijdsverlies lag niet bij minder koersritme of een hongerklop. We moeten werken op beter sturen.”

De frustraties namen even de bovenhand bij Evenepoel, maar ook Lefevere zag dat hij zich herpakte en de schade beperkte. “Twee minuten toegeven op Bernal valt al bij al nog mee. Zonder Almeida was het tijdsverschil wellicht wel nog groter geweest. Of de roze droom nu opgeborgen mag worden? Ik vraag me af of dat een droom was van ons of van de pers (cynisch).”

Wat brengt het tweede deel van de Giro nog voor Evenepoel? Lefevere: “Zaterdag volgt de steile Zoncolan en maandag de koninginnenrit. Als Remco daar geen tijd meer verliest, ziet het er nog altijd goed uit. Zijn Giro zal in de eerste plaats geslaagd zijn als hij hem uitrijdt. Drie maanden geleden zat Remco nog niet eens op zijn fiets, dus het is al een half mirakel dat hij hier is. Als we verder kijken, zou top tien voor een debutant in een grote ronde heel mooi zijn. Als hij voor een ritzege wil gaan, moet hij eerst op tien minuten gereden worden, wat natuurlijk kan. De tijdrit in Milaan zullen we natuurlijk ook proberen te winnen.”

Bekijk ook:

Volledig scherm Patrick Lefevere bij VTM NIEUWS. © VTM