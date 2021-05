Pakt Remco Evenepoel vandaag het roze? Leider Ganna: “Hij lijkt me goeie benen te hebben”

Dat beseft ook rozetruidrager Filippo Ganna. “Of hij de ‘maglia rosa’ van me kan overnemen? Waarom niet? Hij is een supercoureur”, gaf de Italiaan in Canale mee aan VTM-collega Maxim Goethals. Ganna zei op de hellingen in de finale van de derde rit behoorlijk onder de indruk te zijn gekomen van onze landgenoot. “Hij leek me goeie benen te hebben, want op één van de laatste klimmetjes reed hij op de grote plaat naar boven. ‘Chapeau, maat’, dacht ik. Het is goed om hem terug in het peloton te zien. Zelf rijd ik dinsdag in dienst van onze twee kopmannen Egan Arley Bernal en Pavel Sivakov.”