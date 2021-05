Ouders Evenepoel komen supporteren in Italië: “Wil ze zeker nog dikke knuffel geven”

Giro Giro Di Remco #13. “Dat Evenepoel nu geen roze heeft, is eigenlijk het gedroomde scenario”

17 mei Geen roze trui voor Remco Evenepoel in de Giro. Egan Bernal haalde gisteren verschroeiend uit op de gravelstrook naar Campo Felice. In een nieuwe ‘Giro Di Remco’ bespreekt Stijn Vlaeminck met Maxim Goethals, onze man ter plaatse, hoe het exploot van Bernal eigenlijk het gedroomde scenario is voor Evenepoel. “Remco kan zich gewoon laten mee glijden. Het is goed dat de druk van de roze trui afgehouden blijft.”