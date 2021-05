Openhartige Bernal over de ‘explosie van emoties’ die zijn Girozege teweegbrengt: “Ik was de weg kwijt. Maar nu ben ik ‘back in the game’”

‘Oh Gloria Inmarcesible’, galmde het statig over de Piazza Duomo. Meegebruld uit volle borst door een legertje Colombianen, dat in een hoek van het plein onder de Dom was samengetroept. Milaan kleurde hoofdzakelijk horizontaal geel-blauw-rood op deze laatste zondag van mei. Op het huldigingspodium, temidden een stortbui van neerdwarrelende roze confettisnippers, kuste Egan Arley Bernal innig de Trofeo Senza Fine. Dat het hem geen koffieboon uit Medellin zou kunnen schelen of hij de Giro nu met twee minuten dan wel met één seconde won, had hij zaterdag na de laatste bergetappe in Alpe di Mera nog eens benadrukt. “Zolang mijn naam maar in die trofee wordt gegraveerd.” Zo geschiedde. ‘Egan Arley Bernal, vincitore 2021’. “Cooloombiá. Cooloombiá. Cooloombiá”, schreeuwden de fans uitzinnig. Colombia es pasión, moet u weten.

“A good gap”, vond Bernal de 1.59 waarmee hij aan de slottijdrit begon. Daarvan leverde hij na 30,3 kilometer nog een halve minuut extra in bij Damiano Caruso, die na zijn knechtenverleden al lang blij was dat hij op zijn 33ste op het eindpodium van de Giro was beland. Armen wijd en gespreid, haspelde Bernal de allerlaatste meters van zijn chronoproef af. En daar stond ze, net voorbij de finish: zijn nieuwe vlam Maria Fernanda Motas, dierenarts uit Bogota die sinds december vorig jaar de plaats innam van fysiotherapeute en jeugdliefje Xiomara Guerero en Bernal een nieuw elan gaf. Zoenen deed hij haar zowaar nóg passioneler dan de Trofeo Senza Fine. Ritwinnaar en ploegmaat Filippo Ganna schoof aan (voor Egan, voor de goeie orde, niet voor Maria). Teammanager Dave Brailsford ook. “Ik heb net de Giro d’Italia gewonnen. Ongelooflijk”, stamelde Bernal in een eerste reactie. “Dat maakt me… sprakeloos. Het weekt heel veel emotie los na de twee moeilijke jaren die ik achter de rug heb. De ‘maglia rosa’ is bijzonder voor mij. Het is de mooiste trui om te dragen in de mooiste koers ter wereld.”

Volledig scherm © Photo News

Hupsakee. Sprakeloos, zei hij. Maar met één rake quote maakte Bernal ruim 60 miljoen Italianen zo trots als een pauw. Later, op de persconferentie, kwam hij pas goed los. En verklaarde hij zijn “explosie van emoties”, zoals hij het omschreef. “De Tour winnen is de droom van elke jonge wielrenner. Maar na dat succes in 2019 maakte ik een hele moeilijke periode door. Moeilijker dan de drie weken van mijn zege zelf. Ik won hem op zeer jonge leeftijd (22, red.) en dat had een enorme uitstraling en impact in Colombia. Het veranderde mijn leven. Ik wist even niet goed meer wat ik ermee moest aanvangen. Ik was de weg kwijt, moest op zoek naar nieuwe motivatie en de klik maken om hard te blijven verderwerken. Ik trainde wel, maar voor de rest was ik niet meer dezelfde Egan. Deels ook door een aantal veranderingen in mijn privésituatie. Later kwam er ook dat rugprobleem bij. Maar kijk: I’m back in the game, now. Ik haal opnieuw mijn beste niveau. En de honger is groot. Ik wil méér winnen.”

Quote In de Giro heb ik dat plezier teruggevon­den. ‘Have fun, doe wat je graag doet, leef je uit. (lacht) Ook al is dat in een dwaze bonifica­tie­sprint Egan Bernal

Touren en Giro’s?, zoals een Italiaanse collega opwierp. A volonté. “Neen”, klonk het. “De Tour en de Giro heb ik gewonnen. Voor mij is het een grotere uitdaging nu om de Vuelta te winnen (waamee hij geschiedenis schrijft door als jongste renner ooit alle drie de ‘Grote Ronden’ minstens één keer op zijn palmares te hebben staan, red.). Simpel wordt dat niet. Want ik zie veel sterke renners rond me. Roglic, Pogacar en tal van anderen. Daarom is Giro én Tour winnen in één en hetzelfde jaar ook niet meteen aan mij besteed. (lacht) Kijk naar me: ik ben echt volledig leeg, hoor. Ik denk zelfs niet dat ik de Tour nu zou kunnen rijden. ‘Zolang je maar rustig blijft en fun beleeft’, drukte teammanager Dave Brailsford me vorig jaar, na mijn opgave in de Tour, tijdens een tête-à-tête in een lekker restaurant op het hart. ‘Want dát is je kracht’. In de Giro heb ik dat plezier teruggevonden. Dave’s aandeel in dit proces en succes is aanzienlijk. ‘Have fun, doe wat je graag doet, leef je uit. (lacht) Ook al is dat in een dwaze bonificatiesprint (tegen Remco Evenepoel, red.)’, herhaalde hij zichzelf. ‘Just do it, het helpt je gelukkig worden’.”

Gelukkig worden wil Bernal nu eerst verder thuis, in Colombia. “Genieten van mijn vriendin en mijn familie. En van mijn dieren. Honden, kippen, een koe. Meer heb ik niet nodig om gelukkig te zijn. Geluk schuilt in kleine dingen. Niet in rijkdom.”

Lees ook:

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © EPA