Op naar een thriller in Milaan na winst Geoghegan Hart in Sestriere, Hindley met gelijke tijdsnotering in het roze

GiroTao Geoghegan Hart heeft de voorlaatste rit in de Giro met aankomst in Sestriere gewonnen. De Brit kon onderweg andermaal rekenen op een indrukwekkende Rohan Dennis en maakte het daarna in een sprintje tegen Jai Hindley af. Wilco Kelderman verloor z’n roze leiderstrui aan ploegmaat Hindley. De Australiër en Geoghegan Hart beginnen morgen in dezelfde tijd aan de slottijdrit van 15,7 kilometer.

Geen Colle d’Agnello of passage op de Col d’Izoard. Niet de rit van donderdag over de Stelvio, maar de etappe van vandaag was eerst de koninginnenrit van deze Giro. De organisatie moest door coronamaatregelen de Franse passages in het parcours schrappen en improviseren. Het werd dan maar drie keer klimmen naar Sestriere.

De ritten naar het skistation op iets meer dan 2.000 meter hoogte waren in het verleden al vaker de scherprechter in de Ronde van Italië. In 2005 redde Savoldelli er zijn tweede eindzege. Vijf jaar geleden schoot Aru er nog net tekort om Contador te onttronen. Ook in deze editie zou het in Sestriere om de knikkers gaan.

Met Kelderman, ploegmaat Hindley en uitdager Geoghegan Hart meldden zich drie renners binnen een tijdsbestek van vijftien seconden aan bij de start in Alba. In de strijd om het roze was het uitkijken naar hoe hun teams zich zouden gedragen. Ineos versus Sunweb op de bergflanken van Sestriere.

Beide ploegen lieten het commando in het wedstrijdbegin aan Astana. De Kazachse ploeg liet 21 renners publiciteit vergaren. De opvallendste namen waren paarse trui Démare en onze landgenoot Pieter Serry. Meer dan zeven minuten kreeg de groep niet verzameld. De winnaar zat tussen de favorieten verscholen.

Daar was het wachten tot de tweede beurt richting Sestriere. Ineos nam over van Astana en kon daarbij opnieuw rekenen op een indrukwekkende Dennis. Net als op de Stelvio ging de Australiër als een geweldenaar tekeer in dienst van Geoghegan Hart. Net als op de Stelvio kon enkel Hindley weer volgen.

Roze trui Kelderman moest eraan geloven, ook de andere grote namen werden weggeblazen. Enkel Bilbao en Almeida bleven in de buurt. Al deed de Portugees met Deceuninck-Quick.Step wel z’n duit in het zakje om de schade te beperken.

Ondertussen bleef Dennis maar doorkachelen. De Australiër leidde Hindley en Geoghegan Hart voor het laatst de klim naar Sestriere op. Pas in de slotkilometers zou hij afhaken na enkele aanvalspogingen van Hindley. De renner van Sunweb moest tijd nemen op Geoghegan Hart met het oog op de tijdrit.

De Brit loste Hindley evenwel voor geen vin. Met z’n tweeën kwamen ze samen in de laatste rechte lijn in Sestriere. Geoghegan Hart lanceerde de sprint van ver. Hindley kwam niet verder dan het wiel. Zesde etappezege voor Ineos in deze Giro na formidabel werk.

En de roze trui? Die gaat van Kelderman over naar Hindley. Geoghegan Hart staat in dezelfde tijd, maar is normaal gezien de betere tijdrijder. Wilco Kelderman volgt na 20 ritten op 1:32. Dat verschil is voor de Nederlander wellicht te groot om nog goed te maken. Afspraak morgen in Milaan.

