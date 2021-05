Ook Wout van Aert kijkt in stageoord Sierra Nevada uit naar attractieve ‘Strade Bianche’-rit: “Hopelijk kan Remco in buurt van Bernal finishen”

Een volle week lag hij plat in de zetel, na zijn blindedarmoperatie. Maar gisteren ging Wout van Aert alweer over tot de orde van de dag. “Het gaat gelukkig een ‘stukske’ beter met me”, meldde hij vanop de luchthaven, onderweg naar de Sierra Nevada. “Conditioneel zal ik opnieuw moeten opbouwen. Maar ik kan alvast op hoogtestage vertrekken. Dat is positief. Na afloop zullen we zien waar ik sta. Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Doel is nu om op zaterdag 26 juni zo goed mogelijk aan de start van de Tour te staan. Al de rest wordt ondergeschikt.”