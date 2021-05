Onze man in Italië spreekt Evenepoel moed in na rake klap: “Dat klein beetje speelruimte om voor een etappezege te gaan, is er nu”

Arme Remco Evenepoel. We hadden oprecht met hem te doen, op dat stoffige grindtapijt van Toscane. Je zag het van bij de eerste strook. Dit zou een hele lastige dag voor hem worden. Ongenadig hard, hamerden Filippo Ganna, Egan Bernal en hun uitgekookte Ineos-ploeg op de ‘sterrati’ op hem in. Evenepoel bewoog, met de steun van zijn ploeg, hemel en aarde. Maar kon niet voorkomen dat hij finaal in de… hel belandde. Van pure frustratie gooide hij op Castelnuovo dell’Abate zijn ‘oortje’ uit. We hebben het Stijn Devolder ook ooit zien doen in volle finale van de Ronde van Vlaanderen. Op weg naar de zege, hij. Alle beknellende teamorders in functie van toenmalig kopman Tom Boonen beu. ‘Ik ben de winnaar! Bij Evenepoel was het anders. Hij droeg het juk van de verliezer. Op. Moegestreden. Reken maar dat je op zo’n moment geen bal meer hebt aan schreeuwerige aanmoedigingen vanuit de volgwagen.

Ruim twee minuten, bedroeg het verschil met de rozetruidrager in Montalcino. Wat Evenepoel in het klassement terugdrong naar plaats zeven. Op 2'22" nu van Bernal. Dat is ver. Maar wel perfect overeenstemmend met de ‘reality checks’ die hij in het eerste deel van deze Giro heeft moeten doorstaan — de derde was het gisteren, na Sestola en Campo Felice, ook op gravel daar. Je kon het makkelijk de weerslag van de eerste rustdag noemen. Linken aan het feit dat hij weliswaar van stracciatella met speculoos-ijs houdt en nog méér van Oumi maar absoluut niet van onverharde paden. Of opwerpen dat superluitenant Almeida net iets te lang wachtte om zich te laten uitzakken uit de groep der favorieten en zijn kopman te hulp te schieten. Maar niks van dat alles, in Evenepoels analyse. “Dit is hoe mijn lichaam reageert na elf dagen keihard koersen volgend op 266 dagen zonder competitie.” Punt. Geen onzinnige excuses. Ook daarin toont zich de (toekomstige) kampioen. Groots en waardig in het verlies.

Wat er Evenepoel rest in de Ronde van Italië 2021? Nog veel. Héél veel. Ook al zal het gisteravond en vannacht in dat ambitieuze hoofd van hem ongetwijfeld zwaar hebben gestormd. Voorwaarde is uiteraard wel dat hij fysiek goed herstelt van zijn ‘tough day at the office’ — aan het mentale twijfelen we niet eens. En vanmorgen fris en gezond weer is opgestaan. Gelukt? Wel, carpe diem dan, Remco. Pluk de dag. Laat het gewoon op je afkomen, hoe zwaar de kost die nog wordt geserveerd ook mag zijn. Dat klein beetje speelruimte om voor een etappezege te gaan is er nu. En wie weet — laat dát nu net het onvoorspelbare zijn aan zo’n Giro — voel je volgende week dinsdag op de tweede rustdag in Canazei tóch weer een fraaie podiumplaats binnen bereik. En wordt het alsnog ‘amore infinito’ met je eerste grote ronde ooit. Vai, vai!

