Onze chef wielrennen ziet (te) weinig steun voor Evenepoel: “Hopelijk wordt zijn lang contract geen bron van frustratie”

Giro Giro Di Remco #12. Spektakel verzekerd in zware bergrit met aankomst op steile grindweg

16 mei Stevige bergrit vandaag in de Giro, met vier gecatalogiseerde beklimmingen en een aankomst op een steile grindweg. En dus is het opnieuw reikhalzend uitkijken naar Remco Evenepoel. Als tweede in de stand op amper 11 seconden van leider Attila Valter ligt onze landgenoot in polepositie om het roze straks over te nemen. In de twaalfde aflevering van ‘Giro Di Remco’ blikt Jonas Decleer vooruit met onze man ter plaatse Maxim Goethals.