Onze chef wielrennen: “Ferm gereden van Evenepoel, maar wie gaat hem straks nog helpen?”

Dikke ogen en een uitgewoond gezicht. Welcome back, Remco Evenepoel, in de wondere maar ongenadige wereld van het wielrennen. Het regende gisteren pijpenstelen en het was koud, een hele dag lang en 187 kilometer ver van Piacenza naar Sestola. Na negen maanden zonder koers was dag vier in de Giro d’Italia een harde reminder van hoe het in de koers ook kan toegaan.