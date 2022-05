Ongelukje met grote gevolgen: Biniam Girmay verlaat Giro nadat kurk in zijn oog schoot op podium

Wat is dat toch met die flessen prosecco voor de etappewinnaars in de Giro? Na Mathieu van der Poel en Koen Bouwman floepte de kurk van de fles nu ook bij Biniam Girmay in het gezicht bij de podiumceremonie na zijn eerste ritoverwinning in een grote ronde.

De Eritreeër zette zijn fles zoals velen eerst op de grond, maar voelde bij het openen de kurk sneller dan verwacht loskomen. Het gevolg was dat Girmay het ding tegen z'n linkeroog kreeg. Aanvankelijk leek het niet meer dan een lomp moment, maar het bleek achteraf toch flink pijn te doen.

Girmay trok meteen naar het ziekenhuis voor een check-up van zijn oog. “Na de podiumceremonie kon hij niet meer zien”, vertelde ploegdokter Piet Daneels van Intermarché-Wanty Gobert gisteravond. “In het ziekenhuis werd een bloeding in de voorste oogkamer vastgesteld.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zo’n bloeding is niet bedreigend voor het oog zelf, maar het is belangrijk dat het wordt opgevolgd. Biniam ziet opnieuw, maar we wachten de nacht af om te zien of hij start. Zoals het er nu uitziet, denk ik niet dat er blijvende schade is, maar we gaan toch voorzichtig zijn.”

’s Avonds vierde Girmay, zónder ooglap, zijn overwinning met zijn ploegmaten van Intermarché-Wanty Gobert. Een hoopgevend beeld, al klonk het deze ochtend steeds luider dat Girmay niet zou starten en dat er geen risico’s zouden worden genomen. Het nieuws werd ondertussen aan onze redactie bevestigd door de ploeg.

Intermarché-Wanty Gobert vindt het niet verantwoord om Girmay te laten koersen. Bij sprints stijgt de bloeddruk sterk en zoveel druk kan op een al beschadigd oog onherstelbare schade veroorzaken. De ploegarts verwacht wel dat Girmay snel weer aan koersen zal toekomen, na een korte pauze.

Girmay reageerde in een filmpje: “Ik wil de ploeg nog eens bedanken voor de zege van gisteren. Ik heb na de onderzoeken in het ziekenhuis nog kunnen vieren met het team. Dat was leuk, want ik was wat triest na het ongeluk met de fles. Ik start vandaag niet, want mijn oog heeft nog wat rust nodig.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Girmay wint tiende rit in de Giro

Volledig scherm Girmay kreeg de kurk van zijn fles prosecco in het gezicht. © Eurosport

Volledig scherm © REUTERS

Speel mee met de Gouden Giro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.