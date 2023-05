Nu al Giro-heibel: ploegen én UCI stellen cruciale en loodzware klimtijdrit naar besneeuwde Monte Lussari in vraag

INTERVIEW. Primoz Roglic over trainen op de Teide, de Giro en het duel met Evenepoel: “Remco moet niks meer bewijzen, hij kan alles winnen”

40 plus 22, dat maakt — van december tot april — 62 dagen, negen weken, twee maanden, die Primoz Roglic op de vulkaan Teide heeft doorgebracht. Roglic is in die tussentijd voor de tweede keer vader geworden, hij won met ongeschoren benen de Tirreno-Adriatico en hij klopte in een nek-aan-nekrace Remco Evenepoel in de Ronde van Catalonië. Na 62 dagen op hoogte is Primoz Roglic ook klaar om de Giro te winnen. Of het zou moeten zijn dat Evenepoel daar een stokje voor steekt. “Hopelijk komt het weer tot een gevecht tussen ons twee. De Giro start met een tijdrit, het gaat daar al beginnen denk ik.”