Nog vijf dagen: speel mee met de Gouden Giro en win talloze prijzen dankzij HLN

Gouden GiroZaterdag gaat de Ronde van Italië van start. In deze eerste grote ronde van het seizoen strijden de renners om de felbegeerde roze trui. Met de Gouden Giro kan jij bewijzen dat je de strafste ploegleider bent en prachtige (geld)prijzen winnen. Deelnemen is dus de boodschap!

Wie wordt de opvolger van de Australiër Jai Hindley? Wereldkampioen Remco Evenepoel en Primoz Roglic zijn dé twee topfavorieten voor de eindzege, maar met onder meer Aleksandr Vlasov en João Almeida zijn er heel wat gevaarlijke kapers op de kust.



Ben jij ervan overtuigd dat je als de beste een topploeg kan samenstellen? Bewijs het in de Gouden Giro en maak kans op één van deze mooie (geld)prijzen.



Mik je op de gehele Ronde van Italië of liever op één specifieke etappe? Goed nieuws: zowel de top 50 van het algemene eindklassement als de top 20 van elke aparte speeldag vallen in de prijzen.

Hoe neem je deel aan de Gouden Giro?

Stap 1: surf naar goudengiro.be (of klik op de bovenstaande gouden knop) en maak je account aan.



Stap 2: begin te sleutelen aan je ideale team. Selecteer 15 renners uit het Giro-peloton met een budget van 275 miljoen euro. Opgelet: maximaal 3 renners van dezelfde ploeg mogen deel uitmaken van jouw formatie. Goed wikken en wegen is dus de boodschap.



Stap 3: je ploeg is klaar voor 3 weken Ronde van Italië? Dan moet je enkel nog een ‘superkopman’ aanduiden. Die renner kan je bij elke rit extra punten opleveren. Uiteraard kan de ‘superkopman’ voor elke etappe veranderd worden.



Stap 4: bevestig jouw deelname door 9,99 euro per ploeg te betalen. Teams doen pas écht mee van zodra de betaling ontvangen is.



Stap 5: geniet van de Giro en gids je ploeg naar deze prijzen. Elke dag kan je op goudengiro.be de scores van jouw team(s) checken en ontdekken of je in de prijzen gevallen bent.

Hoe scoor je punten?

In elke etappe sprokkelt de top 30 van de rituitslag punten: de dagwinnaar verdient 50 punten, de 30ste haalt nog 1 puntje binnen. Als jouw ‘superkopman’ in de top drie eindigt, komt daar nog een bonus bovenop. Wint hij de rit, pakt hij 20 extra punten. Wordt hij tweede, verdient hij nog eens 15 punten. Finisht hij als derde, krijgt hij er 10 punten bij.

In de koers win je geen ronde of etappe zonder ploegmaats. Daarom verdienen alle teamgenoten van de ritwinnaar voor die etappe 5 extra punten - ongeacht of ze de rit zelf uitrijden of niet. Opgelet: deze regel is niet van toepassing tijdens de drie tijdritten in deze Giro.

Rijdt één van jouw renners op het einde van de rit in de roze trui? Dan komen er daarvoor nog eens 5 punten bij. Sprint iemand van jouw ploeg tijdens een etappe naar de paarse trui of klimt hij naar de blauwe trui? Dan mag hij zich 3 punten rijker rekenen. Haalt één van jouw jonkies na een rit de witte trui binnen? Daarvoor krijgt hij 1 extra punt.

De top 30 van het eindklassement en de top 15 van de nevenklassementen krijgt na afloop van de laatste rit nog eens extra scores toegekend. Dan kom jij dus ook te weten of je met de hoofdprijs van 5.000 euro aan de haal gaat.

Wat is de prijzenpot?

Naast eeuwige roem is er in de Gouden Giro nog een pak meer te winnen. Ben jij bij aankomst in Rome de beste van het algemeen klassement? Dan kaap jij de hoofdprijs, 5.000 euro weg. Voor de andere toppers in het eindklassement én de dagwinnaars zit er ook nog heel wat moois in de prijzenpot.

Volledig scherm Kan Remco Evenepoel na de Vuelta ook de Giro aan zijn erelijst toevoegen? © Photo News

