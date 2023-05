Nieuwe roze trui Thomas: “Ze hadden toch ook een dag kunnen wachten en zien hoe Evenepoel dinsdag opstaat? Hij moet heel erg ziek zijn”

En plots sta je in de roze trui. Geraint Thomas is door het uitvallen van Remco Evenepoel de nieuwe rozetruidrager in de Giro , de Welshman kon het amper zelf geloven. “Ik kreeg een bericht van Evenepoel dat hij eruit moest stappen. Een beetje raar, ze hadden ook nog een dag kunnen wachten.”

“Iemand zal de roze trui moeten dragen en ik ben blij dat ik dat mag doen”, zei de 36-jarige Brit op zijn persconferentie. “Het is een eer, maar aan de andere kant is dit niet de manier waarop je die trui wil pakken. Het is een enorm verlies als een koers als deze renners verliest onderweg, maar dat is het nog meer als het om een wereldkampioen als Remco gaat.”

Evenepoel testte zondagavond positief op het coronavirus. Thomas werd door Evenepoel persoonlijk op de hoogte gesteld. “Hij stuurde een berichtje vlak voordat het nieuws naar buiten kwam. In eerste instantie dacht ik dat hij me voor de gek hield en een grapje vertelde.” Dat was niet het geval, merkte Thomas al gauw. “Ik was geshockeerd. Het is teleurstellend voor de race en voor iedereen.”

“Ook voor mezelf, ook al klinkt dat misschien vreemd. Ik keek uit naar een mooi gevecht met iedereen. Dat ik nu de roze trui heb, verandert het een en ander in de komende periode. Ik heb de trui en we jagen er niet meer op. Ik had niet gedacht dat ik leider zou zijn op de eerste rustdag. Ik dacht dat ik minuten zou moeten goedmaken in de derde week, al is dat nog altijd mogelijk. Er is nog een lange weg te gaan. De Giro is nog maar begonnen.”

In zijn podcast ‘Watts Occurring’ kwam Thomas ook nog eens terug op Evenepoel. “Ik vind het een beetje raar. In die zin dat het nu een rustdag is, je zou kunnen denken dat ze het een dag geven en hopen op beterschap. Ze konden niets gezegd hebben en zien hoe hij dinsdagochtend wakker zou worden. Hij moet écht wel ziek zijn”, aldus Thomas.”

“Blijkbaar wordt nu gezegd in zijn entourage dat hij de Tour niet zal doen, maar ik vind dat hij naar de Tour moet. Wat mezelf betreft in deze Giro: we zullen het vanaf nu iets anders aanpakken. We hebben 5 man in de top 14. We hadden allevijf een zoomcall na het nieuws van Evenepoel. Het nieuws sloeg in als een bom.”

