Nieuw machtsexploot van Bernal en Evenepoel moet definitief afhaken: bekijk hier de hoogtepunten van de ingekorte koninginnenrit

GiroEgan Bernal heeft de machtsverhoudingen in deze Giro nog eens duidelijk gemaakt. De Colombiaan reed in een uitgeregende en ingekorte koninginnenrit iedereen uit het wiel. Tweede ritwinst voor Bernal, die nog steviger in het roze zit. Bekijk hieronder de hoogtepunten van de etappe.

Start in de gietende regen

Een halfuur later dan voorzien startte het peloton in de gietende regen aan de geamputeerde koninginnenrit van deze Giro. Geen Passo Pordoi en Passo Fedaia, wél nog de Passo Giau als stevige krachtmeting op het einde van de etappe, die nog zo’n 155 kilometer lang was. Het slechte weer speelde ook de uitzending parten: regelmatig waren er periodes dat er geen live beelden te zien waren door de zwakke verbinding.

Evenepoel moet het peloton laten gaan

Geen goed nieuws op 35 kilometer van de streep: Remco Evenepoel was dan al gelost uit het peloton. Zijn achterstand liep in geen tijd op naar meer dan 2 minuten. Een goede uitslag in het klassement mag Evenepoel na vandaag zeker vergeten.

Izagirre ontsnapt aan horrorcrash

Waanzinnige beelden in de herhaling. Gorka Izagirre ontsnapt in een afdaling aan een horrorcrash. Tot twee keer toe kan de Spanjaard een geparkeerde auto nét ontwijken. Het betekent het einde van de ontsnapping voor Izagirre, we zien hem daarna nooit meer terug in de kopgroep. Bij diezelfde leiders moet ook Joao Almeida, ploegmaat van Remco Evenepoel, de rol lossen.

Ontketende Bernal gooit iedereen overboord

Egan Bernal bewijst nog maar eens dat hij, en niemand anders, zonder ongelukken deze Giro zal winnen. De Colombiaan gooit op de Passo Giau werkelijk iedereen overboord. Het gaat van start met dichte concurrenten Vlasov en Yates, vervolgens zijn ook de sterke Caruso, Bardet en Carthy eraan voor de moeite. Bernal peuzelt nadien de laatse vluchter, Pedrero, moeiteloos op.

Bernal komt aan in stijl

De ontknoping van de rit kon door de gebrekkige verbinding niet uitgezonden worden, maar het is wel degelijk Egan Bernal die als eerste in het zicht van de camera’s komt. De Colombiaan wil in stijl over de meet komen en trekt nog zijn regenjasje uit. Tweede ritzege voor Bernal en nog steviger in het roze. Wie doet hem nog iets in de laatste week?

Evenepoel verliest meer dan 24 minuten

Een uitgeregende en moegestreden Remco Evenepoel bolt als 58ste over de streep. Onze landgenoot doet dat liefst 24 minuten en 5 seconden na winnaar Bernal.