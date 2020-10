Narvaez zorgt voor tweede Ecuadoriaanse ritzege in de Giro na spannend duel met medevluchter Padun

GiroTweede ritzege voor Ecuador in de Giro. Aanvaller Jhonatan Narvaez van Ineos Grenadiers won de twaalfde etappe met aankomst in Cesenatico. De 23-jarige renner haalde het na een spannend duel met medevluchter Mark Padun. Bij de favorieten nam Team NTT de koers in handen, maar dat leidde niet tot aardverschuivingen in het klassement.

Viersterrenrit in de Ronde van Italië. Het ommetje van en naar Cesenatico was niet zomaar een overgangsetappe. Onderweg ging het constant op en af. Met vijf gecategoriseerde hellingen hielden de klassementsmannen dus maar beter een oogje in het zeil.

In een rit die een eerbetoon aan Marco Pantani moest worden, reden al snel dertien renners weg. Campenaerts was één van de mannen voorin, verder niet al te grote namen. Het peloton zag de ontsnapping dus graag wegrijden.

Van dertien ging het wel nog naar veertien. Carretero was aan een chasse-patate bezig tot hij met dank aan een goed getimede bidon-collé vanuit de volgwagen dan toch de laatste anderhalve minuut dicht kreeg. Zo lukt het natuurlijk ook.

Volledig scherm © AFP

De maximale voorsprong van Campenaerts en co liep ondertussen op tot dertien minuten. De winnaar zat met zekerheid vooraan, al was het plots even hinken op twee gedachten toen NTT de voorsprong wel heel snel halveerde in dienst van Pozzovivo.

De bijna 38-jarige Italiaan voelde z’n knoken jeuken, maar tot een echte aanval kwam het nooit. Het peloton werd wel sterk uitgedund. Geen grote namen onder de slachtoffers. Roze trui Almeida bleef zelfs nog door drie ploegmaten omringd.

In de kopgroep ging Campenaerts op de steilste stroken bergop overboord. Narvaez en Padun toonden zich daarna de sterksten. Het duo reed samen weg na de Madonna di Pugliano. Een Oekraïener en een Ecuadoriaan in de pletsende regen onderweg voor de ritzege in Cesenatico.

Volledig scherm © Photo News

Een tweestrijd leek in de maak aan het eind van een uitgeregende etappe, tot Padun plots op 22 kilometer van de meet de volgwagen wenkte. De renner van Bahrain-McLaren had een lekke band en moest van fiets wisselen. Narvaez kreeg de zege zo haast in de schoot geworpen.

De Ecuadoriaan stoof in z’n eentje verder, maar Padun gaf zich niet zomaar gewonnen. De Oekraïense kampioen tijdrijden van vorig jaar had een halve minuut achterstand, maar kreeg z’n prooi nog in het vizier. Tien seconden met nog tien kilometer te gaan.

Het werd even spannend, maar Narvaez wist het mentale en fysieke spel toch naar zich toe te trekken. Na de eindzege van Carapaz vorig jaar en de ritwinst van Caicedo dit jaar opnieuw Ecuador boven in de Giro. Voor Narvaez was het de vierde zege uit z’n carrière.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Photo News

