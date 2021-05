Moet Ganna morgen het roze afstaan aan Evenepoel? “Hij leek vandaag goeie benen te hebben”

“Het was een makkelijke start vandaag”, maakte Ganna de analyse van de derde etappe. “Op het einde maakte BORA-hansgrohe tempo bergop, waardoor veel sprinters afhaakten. Morgen rijd ik in steun van Egan (Bernal) en Pavel (Sivakov). Het wordt een zware etappe. Of Evenepoel morgen het roze kan overnemen? Waarom niet? Hij is een supercoureur. Vandaag leek hij goeie benen te hebben, want hij reed op één van de laatste beklimmingen op de grote plaat naar boven. ‘Chapeau maat’, dacht ik. Het is goed om hem weer in het peloton te zien.”