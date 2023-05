Michel Wuyts maakt zijn Gouden Giro-ploeg: “Op tal van vlakken is Evenepoel meer getalenteerd dan Roglic”

Gouden GiroZaterdag is het eindelijk zover: dan gaat de Ronde van Italië van start. Onze analist Michel Wuyts kijkt ook nu weer in zijn glazen bol. Ben jij het eens met Wuyts of denk je er helemaal anders over? Bewijs dat je de grootste kenner bent met de Gouden Giro en maak kans op 5.000 euro cash en nog heel wat andere prachtige prijzen dankzij HLN.

Remco Evenepoel en Primoz Roglic lijken op papier een klasse apart in dit deelnemersveld en dus neemt Wuyts beide tenoren op in zijn Gouden Giro-ploeg. “Ze steken er inderdaad bovenuit. De wereldkampioen bewees in Luik-Bastenaken-Luik dat hij klaar is voor de strijd. Ik zet ze op gelijke voet, maar op tal van vlakken is Evenepoel meer getalenteerd dan Roglic.”

“João Almeida is voor mij een garantie op een topvijfnotering. Hij is een fantastische tijdrijder en ook bergop staat hij meer dan zijn mannetje. Naast Almeida verwacht ik eveneens veel van Hugh Carty, Tao Geoghegan Hart en Gino Mäder. Hart toonde in de Tour of the Alps dat hij meer dan in orde is. Bahrain-Victorious heeft met Caruso, Haig en Mäder een indrukwekkende drietand.”

“Lennard Kämna komt in aanmerking voor etappewinst en is in staat om een goed klassement te rijden. Hij kan in de luwte van kopman Aleksandr Vlasov opereren. Ik kijk ook uit naar de prestaties van Jay Vine. Vorig jaar was hij enorm indrukwekkend in de Vuelta, maar een blessure gooit dit seizoen roet in het eten van de ambitieuze Australiër. Ik ben benieuwd of hij de omschakeling kan maken van rittenkaper naar klassementsman.”

“Mads Pedersen, Fernando Gaviria, Michael Matthews, Magnus Cort en Vincenzo Albanese zullen ongetwijfeld punten sprokkelen in de verscheidende sprintetappes. Carlos Verona en Stephen Williams zijn minder bekende namen die zomaar eens het zegegebaar kunnen maken de komende drie weken.”

Volledig scherm De Gouden Giro-ploeg Michel Wuyts. © HLN

