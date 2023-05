Michel Wuyts geeft commentaar bij Giro op VTM: “Dit is echt een cadeau voor mij”

Bekijk: Michel Wuyts blikt vooruit naar de Giro

VTM zendt de eerste vier ritten en de slotetappe van de Giro live uit, en jullie mogen ook nog kiezen tussen de laatste tijdrit, of de belangrijke bergrit naar Tre Cime di Lavaredo. Wel een beetje raar, neen?

“Eurosport heeft de rechten op de Giro voor Vlaanderen, en VTM kon in sublicentie niet meer dan zes ritten kopen. Niks aan te doen. Maar we zijn er wanneer het er toe doet. Bij de start, bij het slot, en bij de rit die beslissend kan zijn. Op HLN.be hebben we ook elke dag een Girobijdrage met samenvattingen en analyses, waarvoor we uit vijftien minuten beeld kunnen putten. Stijn Vlaeminck, Jan Bakelants en ik maken ook vier keer een podcast.”

Volledig scherm Jan Bakelants wordt de co-commentator van Michel Wuyts voor de zes Giro-ritten die VTM zal uitzenden. Samen met Stijn Vlaeminck zal het duo ook vier keer een podcast maken tijdens de Italiaanse rittenkoers. © ID/ Rhode Van Elsen

Jan Bakelants is ook je co-commentator. Ben je het al gewoon, zonder José De Cauwer?

“Oh ja. Van sidekick veranderen is niet nieuw voor mij. Ik heb het eens opgeteld: ik heb in mijn carrière al met twintig co-commentatoren samengewerkt. Zelfs Patrick Lefevere heeft ooit naast mij gezeten, tijdens een Amstel Gold Race. Het was angstaanjagend hoe hij elke keer opnieuw perfect kon voorspellen wat zich in de volgende kilometers zou afspelen. Tom Steels had dat ook. Die deed, kort nadat hij als renner was gestopt zijn, de Ronde van Zwitserland met mij en ik wist toen al: die wordt snel ploegleider. Twee maanden later was het zo ver. Jan Bakelants voorspel ik een toekomst als manager. Hij is zeer intelligent, hij is mondig, heeft een pertinente mening, weet alles van de koers, maar kan ook over andere domeinen meepraten. Toen we samen San Remo deden bleek hij bijvoorbeeld alles van wijn te kennen. In een plaatselijke winebar pikte hij er niet alleen de beste fles uit, hij slaagde er ook nog eens in om op de prijs af te dingen.”

Volledig scherm Een beeld uit de Giro van vorig jaar: het peloton rijdt voorbij het dorpje Rivisondoli. "De landschappen in Italië zijn nog pakkender dan in Frankrijk", zegt Wuyts. "De bergen in de Giro zijn ook vaak hoger dan die in de Tour." © AFP

Veel mensen kijken alleen naar de Tour en nooit naar de andere grote rondes. “Omdat Frankrijk zo mooi is,” hoor je dan vaak. Waarom zou die mensen er de Giro moeten bijnemen?

“Omdat de landschappen in Italië nog pakkender zijn. De bergen in de Giro zijn ook vaak hoger dan die in de Tour. En in de Ronde van Italië zit je voortdurend in de bergen, want van zodra je van de kust wegrijdt, moet je omhoog. Dat maakt het toch wel bijzonder. En dan is er Remco Evenepoel natuurlijk, ook hij spreekt de niet-wielerliefhebber aan.”

Het wordt de eerste keer dat jij een grote ronde verslaat waarin een Belg kandidaat-winnaar is.

“Zo is dat. En ik acht de kans dat hij wint groot. Maar de Giro reduceren tot een duel Evenepoel-Roglic lijkt me iets te scherp door de bocht. Ik denk dat twintig renners een kans maken op de top tien. De grootste ronderenners zijn er niet bij - Pogacar en Vingegaard - maar ik voorspel wel een spectaculaire ronde.”

Volledig scherm Remco Evenepoel en Primoz Roglic zijn de topfavorieten voor eindwinst in de Ronde van Italië. "Maar de Giro reduceren tot een duel Evenepoel-Roglic lijkt me iets te scherp door de bocht", zegt Wuyts. "Ik denk dat twintig renners een kans maken op de top tien." © Photo News / BELGA

Kortom, jij bent gewoon blij dat de VRT je tegen jouw zin op pensioen heeft gestuurd.

(Lacht) “Zo kan je het wel stellen, ja. Het is van 2007 geleden dat ik nog eens de Giro heb kunnen doen, Italië is mijn lievelingsland, dit is echt een cadeau voor mij. Trouwens, pensioen: volgens mijn vrouw is er helemaal niks veranderd. En daar ben ik zeer dankbaar voor.”

