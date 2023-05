Met dank aan Geraint Thomas: Mark Cavendish luistert laatste Giro op met ritwinst in Rome, Primoz Roglic blinkt in het roze

Cavendish: “Ik heb grote vrienden”

Zijn eerste ritwinst in een grote wielerronde: mei 2008 in de Ronde van Italië. Vijftien jaar later is nummer 54 een feit voor Mark Cavendish. “Ik ben heel blij. Het is een behoorlijk emotionele overwinning. Mijn eerste etappezege in een grote ronde was in de Giro. Om dan hier te winnen in Rome. Dit is een ‘bucketlist-sprint, aankomst net voor het Colosseum.”