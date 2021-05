Merlier staat weer in de puntentrui, maar droomt nog niet van Milaan: “Ik heb al m’n best moeten doen om tot hier te geraken”

Giro Leider Ganna onder de indruk van Evenepoel: “Hij lijkt me goeie benen te hebben”

11 mei Uitkijken wordt het vandaag naar een razendinteressante etappe in de Ronde van Italië. De finish van de vierde rit in Sestola situeert zich net na de Colle Passerino, een lastige klim van tweede categorie: 4,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9% en een piek (in het begin) van 16%. Het soort beklimmingen waarop Remco Evenepoel zijn indrukwekkende beensnelheid kwijt kan.