Mathieu van der Poel maakt faam waar en verovert meteen roze trui bij Giro-debuut: “Ongelooflijk om na geel nu ook roze te dragen”

GiroWat een debuut. Mathieu van der Poel heeft in zijn allereerste etappe in de Giro meteen de roze trui veroverd. De 27-jarige Nederlander toonde zich de beste op de pittige aankomst in het Hongaarse Visegrád. Biniam Girmay werd tweede, Caleb Ewan kwam in de slotmeters ten val. “Het was close in de sprint, want toen ik aanzette liepen mijn benen helemaal vol”, aldus Van der Poel.

Vandaag stond in Hongarije de openingsrit van de 105de Giro d’Italia op het menu. De eerste etappe was vrijwel volledig vlak, maar het venijn zat hem in de staart. De aankomst lag na een klimmetje van 5,6 kilometer. Spek voor de bek van Mathieu van der Poel en Biniam Girmay.

Mattia Bais en Filippo Tagliani trokken meteen na de officiële start ten aanval. Niemand reageerde. De twee Italianen van Drone Hopper-Androni Giocattoli reden een voorsprong van liefst elf minuten bij elkaar, maar toen zetten Alpecin-Fenix en Intermarché-Wanty-Gobert zich op kop van het peloton. Daardoor smolt de bonus van de twee avonturiers als sneeuw voor de zon.

Bais en Tagliani, luid aangemoedigd door de vele Hongaarse fans langs de kant van de weg, werden op dertien kilometer van de streep ingerekend. Vervolgens nervositeit alom in aanloop naar de slotklim, met een valpartij als gevolg. Onder meer Jan Tratnik en Harm Vanhoucke smakten tegen de grond.

Nadien pakte Lawrence Naesen uit met een ultieme aanval. Maar de jongere broer van Oliver werd geremonteerd door Lennard Kämna. De Duitser deed een gooi naar winst, maar viel stil in de slotkilometer. Een sprint was onvermijdelijk. En daarin sloeg Van der Poel toe. De Nederlander rekende af met Girmay, Ewan kwam in de laatste meters ten val. Vorig jaar droeg Van der Poel geel in de Tour, nu mag hij ook pronken met roze in de Giro. Complimenti.

Van der Poel: “Ongelooflijk om na geel nu roze te dragen”

Mathieu van der Poel haalde na Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen zijn derde grote vis van het seizoen binnen. “Ik wist dat positionering de sleutel zou worden”, reageerde hij in het flashinterview. “Het was niet gemakkelijk op de slotklim, want ik geraakte een paar keer ingesloten. Het kostte me telkens veel krachten om weer helemaal voorin te geraken. Het was close in de sprint, want toen ik aanzette liepen mijn benen helemaal vol. Ik wist natuurlijk dat ik een goeie kans maakte, maar het heeft toch pijn gedaan.”

Van der Poel is een man van de grote momenten. Vorig jaar veroverde hij het geel in de Tour, vandaag pakte hij bij z'n debuut in de Giro meteen het roze. “Het is ongelooflijk om na het geel ook het roze te dragen. Morgen zien we wel wat de tijdrit brengt. Ik ga mijn best doen om de trui te verdedigen, maar het wordt niet gemakkelijk.”

