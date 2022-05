Mark Cavendish aan vooravond van zijn eerste Giro sinds 2013: “Ik heb een goed team en de vorm is goed”

Giro LIVE GIRO. Mathieu van der Poel, topfavo­riet voor het eerste roze? “Wordt moeilijk om de sprinters te lossen”

De Giro d’Italia staat voor de deur. De komende drie weken strijdt het peloton om de roze trui. In aanloop naar de Grande Partenza strijkt het hele circus in Boedapest neer. Blikvanger vanavond is de ploegvoorstelling in de Hongaarse hoofdstad, verder spreken onder meer ook Mathieu van der Poel en Mark Cavendish de pers toe. U volgt alles uiteraard live op deze pagina.

