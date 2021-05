Louis Vervaeke, de feniks van Alpecin staat plots tweede in het klassement: “Er zijn nóg ritten op zijn maat”

Giro“Ooit wil ik een grote ronde winnen”, zei Louis Vervaeke in de begindagen van zijn profcarrière. Gisteren was hij maar wat blij met een vierde plek in de vierde Giro-rit. “Zielsgelukkig zelfs”, zegt z’n vrouw Astrid. Om maar te zeggen: Vervaeke, nog altijd maar 27, komt van vér. In 2017 was het einde van zijn profcarrière zelfs dichtbij, nu staat hij tweede in het algemene klassement van de Ronde van Italië. Het verhaal van de feniks van Alpecin.