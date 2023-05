LIVE. “Remco’s opgave is echt triest”: concurrentie toont medeleven met Evenepoel, ploegmaats maken koffieritje

KIJK. Roze trui sukkelt met beenstuk­ken, renners eten satés en opvallende wapenstil­stand in peloton: de momenten van de zevende Gi­ro-etap­pe

De zevende rit was de eerste echte bergetappe in deze Giro. Voor de loodzware finale liet een ontspannen ogende Remco Evenepoel nog even de ketting smeren. Wie op de eerste stroken van de Gran Sasso al loste, kon genieten van een saté aangereikt door een toeschouwer aan de kant van de weg. Roze trui Andreas Leknessund sukkelde eerder op de dag met zijn beenstukken - hij moest er zelfs even de remmen voor dichtknijpen.