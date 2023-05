LIVE. Ploeg deelt foto’s van Remco Evenepoel die onder meer afscheid neemt van ploegmaats: “Wij en de Giro zullen je missen”

Was het toverdrank uit een wonderfles­je dat Remco Evenepoel in één teug naar binnen goot? Wij zochten uit of je nu harder gaat fietsen van ketonen

Was het toverdrank uit een wonderflesje dat Remco Evenepoel in één teug naar binnen goot, zaterdag na afloop van de openingstijdrit in de Giro? Neen, het was gewoon KE1 Ketone Aid, een ketonendrankje waarover men het maar niet eens wil worden: ga je er nu harder van rijden of niet? Wij zochten het uit.