LIVE GIRO. Wordt etappe ingekort door slechte weersomstandigheden? Organisatie en ploegen gaan in overleg

Eerste bergrit stelt teleur: vroege vluchter Bais kraait victorie, Evenepoel vierde na sprintje tegen Roglic

Vroege vluchter Davide Bais heeft de eerste echte bergrit in de Giro gewonnen. De Italiaan van EOLO-Kometa was de beste van een kopgroep van drie. Bij de favorieten heerste dan weer de grote wapenstilstand. Remco Evenepoel behield zo zijn tweede plaats in de stand, Andreas Leknessund start ook morgen in het roze.