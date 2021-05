LIVE GIRO. Wat brengt de gevreesde Zoncolan? Hindley stapt af met zadelpijn

Giro Campe­naerts blijft ook in de Giro zijn horizon verruimen: “Pijn geleden, maar me wel geamuseerd”

15 mei Van toptijdrijder over aanvaller ‘pur sang’ tot degelijke klassieke coureur. De transformatie van Victor Campenaerts (29) zet zich door in de Giro. Zevende, werd hij in Guardia Sanframondi. “Dat lukt me tegenwoordig niet meer in een tijdrit.”