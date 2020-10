LIVE GIRO. Vluchters komen eerste keer door in Sestriere, Ineos maakt de wedstrijd hard in het peloton

Giro Rik Verbrugghe, de laatste Belg in het roze, wikt en weegt de favorieten: “Thomas is zoals Froome: je mag hem niet afschrij­ven”

3 oktober De laatste Belgische rozetruidrager was Rik Verbrugghe in 2001. “Het verrast me dat het al zo lang geleden is, er zijn toch heel goede coureurs in België”, zegt de huidige bondscoach. Verbrugghe blikt vooruit op de Giro aan de hand van drie vragen.