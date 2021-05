LIVE GIRO. Vlucht van de dag dan tóch vertrokken na zinderend eerste koersuur, Campenaerts pakt uit met geweldige inspanning

Giro Getekende Evenepoel beperkt schade en is na zware rit nu de uitgespro­ken Wolf­pack-kop­man

11 mei Geen roze voor Remco. Het zal hem ongetwijfeld worst wezen. Veel belangrijker is dat Evenepoel zich in ellendige weersomstandigheden op weg naar Sestola niet liet verrassen en hij op de scherprechter Colle Passerino, de eerste echt klimtest in deze Giro, geen grote averij opliep. Elf seconden op Bernal en Landa, die zijn verwaarloosbaar. In tegenstelling tot de Portugees João Almeida. Na de officieuze is Remco nu ook de officiële kopman van Deceuninck-Quick-Step.